Kremlin: Lukaşenko ve Putin bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya lideri Vladimir Putin'in dünkü görüşmeden sonra bugün de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ve Rusya lideri Putin arasında bugün yapılan telefon görüşmesinde Belarus’a dışarıdan yapılan baskı dikkate alınarak ülkedeki durumun istişare edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında telefon görüşmesi yapıldı. Cumhuriyete dışarıdan yapılan baskı da dikkate alınarak devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Belarus'taki durum tartışılmaya devam edildi” ifadelerine yer verildi.

Belta: Lukaşenko ve Putin, Belarus'un tüm meseleleri ile ilgili 'ayrıntılı istişare' yaptı

Belarus resmi haber ajansı Belta'nın aktardığına göre ise Lukaşenko, Putin’le bugün yaptığı telefon görüşmesinde Belarus’teki durum ele alındı ve tüm konularda ayrıntılı istişareler yapıldı.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, "Aleksandr Lukaşenko ve Vladimir Putin, Belarus’taki durumu ele aldı. Rusya Devlet Başkanı, ülkemizdeki duruma ilişkin vizyonunu dile getirdi. Devlet başkanları tüm konularda kapsamlı istişarelerde bulundu” ifadeleri yer aldı.