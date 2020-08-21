Hastane temsilcisi: Test sonuçlarında Navalnıy’in kanında zehirli madde ya da izine rastlanmadı

Tedavi gördüğü Omsk’taki hastanenin başhekim yardımcısı Anatoliy Kaliniçenko, Navalnıy’in kan ve idrar tahlillerinde zehirli bir madde ya da bunun izine rastlamadıkları açıklamasını yaptı.

Kaliniçenko yapılan tüm tetkiklerin ardından bir tanıya varabildiklerini belirtti, ancak bu tanının ne olduğunu paylaşmadı.

Başhekim yardımcısı, zehirlenme olasılığını akıllarından tamamen silmediklerini, fakat bir zehirlenmenin söz konusu olduğunu düşünmediklerini de ekledi.

Navalnıy’in dün Tomsk kentinden başkent Moskova’ya dönerken uçuş esnasında fenalaşmasına neyin sebep olduğu hâlâ bilinmiyor. Sözcüsü Kira Yarmış, politikacının o gün sadece çay içtiğini, bunu da havaalanından aldığını söylemişti. Navalnıy’in fenalaşması nedeniyle uçağı Omsk kentine acil iniş yapmıştı.

Ekibi, Navalnıy’in içtiği çaya zehir karıştırıldığına inandıklarını söylüyor ve politikacıyı tedavi için Almanya’ya götürmek istiyor. Doktorları ise durumu ağırken seyahat etmesinin hayati tehlike yaratacağı uyarısında bulunuyor.