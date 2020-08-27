Rusya: Batı'nın Navalnıy vakasında Rus doktorlara yönelttiği suçlamalar son derece rencide edici

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın rahatsızlanması konusunda Batılı ülkeler tarafından Rus doktorlara yöneltilen suçlamaların son derece rencide edici olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aleksey Navalnıy'a derhal yüksek kalifiyeli tıbbi yardım sunan Omsklu doktorlara Batılı başkentlerden yöneltilen 'gerçeği saklamaya çalıştıkları' yönünde suçlamaları son derece rencide edici buluyoruz" dendi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Navalnıy'ın zehirlendiği konusunda çıkarımda bulunmak için şüphe uyandırıcı şekilde aceleci davrandığına dikkat çeken Rus Dışişleri, "Rusya, Navalnıy'ın başına gelenlerin titizlikle ve objektif şekilde soruşturulmasından yana ve Alman doktorların bu konuda profesyonel bir yaklaşım sergilemesini umuyor" ifadelerini kullandı.

Muhalif ismin sözcüsü Kira Yarmış, fenalaştığı gün Navalnıy’ın sadece çay içtiğini, politikacının çaya konulan bir maddeyle zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.

Fakat Navalnıy'ın Rusya'nın Omsk kentinde kaldırıldığı hastanede yapılan toksikoloji testleri temiz çıkmıştı. Doktorları, politikacının kan ve idrar testlerinde zehirli bir maddeye rastlamadıklarını belirmişti.

Navalnıy’ın durumuna kan şekerinin aniden düşmesiyle ortaya çıkan metabolik bir hastalığın sebep olduğu kaydediliyor. Politikacının mevcut sağlık durumu ise stabil olarak açıklandı. Muhalif ismin tedavisine Almanya'da devam ediliyor.