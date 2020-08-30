Rusya'da 4980 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre Rusya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 4980 arttı. Toplam vaka sayısı 990 bin 326 oldu. Aktif vaka sayısı 160 bin 251 olarak açıklandı.

Başkent Moskova, 695 vakayla yine hastalığın en hızlı yayıldığı kent olurken onu 186 ile St. Peterburg, 65 ile Moskova Bölgesi, 143 ile Nizhegorod Bölgesi ve 134 ile Rostov Bölgesi izledi.

2599 kişinin iyileşmesiyle Rusya'da Kovid-19'u yenenlerin toplam sayısı 806 bin 982'ye yükseldi.

Dün 111 olarak açıklanan ölü sayısının ise bugün 68'e gerilediği görüldü. Rusya'da Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 17 bin 093 oldu.