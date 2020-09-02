Lavrov: Başbakan Mişustin yarın Minsk'i ziyaret edecek

Lavrov, Moskova'da Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'le bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık bölümünde açıklamalarda bulunan Lavrov, "Rusya Başbakanı Mihail Mişustin yarın Minsk'e bir ziyaret gerçekleştirecek" dedi.

'Putin ve Lukaşenko iki hafta içinde Moskova'da görüşecek'

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ise iki hafta içinde Moskova'da bir görüşme yapacağını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı, söz konusu ziyaret ve görüşmelerin Rusya ve Belarus'un Birlik Devleti kapsamında da olmak üzere eşit haklara ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkileri geliştirme eğiliminde olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Belarus'un Rusya'nın müttefiki olduğunu kaydeden Lavrov, iki ülkenin dışişleri bakanlığı ve devlet başkanlığı düzeyinde son derece dinamik bir işbirliği gerçekleştirdiğini, başbakanların da sürekli temas halinde olduğunu belirtti.