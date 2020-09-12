Lavrov: Batı Navalnıy vakası nedeniyle yaptırım uygularsa, karşılık veririz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle yaptırım uygulaması halinde Moskova'nın bunu yanıtsız bırakmayacağını belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Sergey Lavrov, bazı Batılı ülkelerden yapılan Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'la ilgili vaka nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulama çağrılarını değerlendirdi.

Hiçbir ülkenin uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet ilkesini iptal etmediğinin altını çizen Lavrov, Rusya'nın olası yaptırımlara karşılık vereceğini kaydetti.

Lavrov, "Rusya, Batılı ülkelerin eylemlerini değerlendirecek ve ardından karşılık verecek. Bu tür kararlar yanıtsız bırakılamaz" ifadelerini kullandı.