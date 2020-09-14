Rusya’da 27 Temmuz’dan sonra en yüksek yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son bir gün içinde 5 bin 509 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede temmuz sonundan beri bu denli yüksek bir vaka sayısı görülmemişti.

Rusya’da yeni tip koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasında, ülkede son bir gün içinde görülen 5 bin 509 yeni vaka ile pandeminin başından beri kayıtlara geçirilen toplam vaka sayısının 1 milyon 68 bin 320’ye yükseldiği belirtildi.

Bunun yanında son bir gün içinde görülen vaka sayısı olan 5 bin509, 27 Temmuz’dan sonra ülkede görülen en yüksek yeni vaka sayısı.

Nitekim Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko vaka sayılarının artmasının, Rusların tatilden dönüşüyle ilintili olduğunu söylemişti.

Ülkede son bir günde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 57 olarak verildi. Toplam can kaybı 18.635’e yükseldi.

Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının ilk partisi halkın kullanımına sunulmuş durumda. Yaygın aşılamaya ise gelecek ay başlanması bekleniyor.

Sputnik V, Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi ve dünyanın onaylanmış ilk koronavirüs aşısı.