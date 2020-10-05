Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüşen Lavrov: Karabağ'da kayıpların artmasından endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Azeri mevkidaşı Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki durumun ele alındığını duyuran Rus Dışişleri, Lavrov’un temas hattında devam eden çatışmalar ve sivil kayıpların artmasından duyduğu endişeyi dile getirdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un temas hattında devam eden çatışmalar ve sivil kayıpların artmasından duyduğu endişeyi dile getirdiği kaydedildi.

Lavrov ve Bayramov’un bugün yaptıkları telefon görüşmesi sırasında Dağlık Karabağ’daki durumu tartışmaya devam ettikleri belirtilen açıklamada, “Lavrov, temas hattında devam eden çatışmalar ve sivil kayıpların artmasından dolayı duyduğu ciddi endişeleri dile getirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rus tarafının bölgede en kısa zamanda ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

‘Lavrov Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında Moskova'da toplantı yapmaya hazır olduğunu doğruladı’

Lavrov’un Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında Moskova'da toplantı gerçekleştirmeye hazır olduğunu doğruladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Lavrov, Minsk Grubu eş başkanlarının katılımıyla Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında bir toplantı yapmaya hazır olduklarını doğruladı.”

Çatışmalar 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti

Açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun diğer eş başkanları ile birlikte Dağlık Karabağ çözümünün temel ilkeleri temelinde müzakere sürecinin yeniden başlamasını teşvik etmeye devam edeceği vurgulandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.