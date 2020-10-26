Putin: ABD'nin INF'den çıkması ciddi bir hataydı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin, nükleer silah yarışının yeniden başlaması riskini artıran ciddi bir hata olduğunu ifade etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, ABD'nin INF'den çıkmasını silahlanma yarışının yeniden başlaması, cepheleşme potansiyelinin artması ve kontrol edilemez bir gerginliğe sürüklenme riskini güçlendiren ciddi bir hata olarak nitelendirdi.

Putin, Rusya'nın INF'yi uluslararası güvenlik ve stratejik istikrarın sağlanmasına yönelik yapı için önemli bir unsur olarak gördüğünü ifade etti.

Putin, "Anlaşma özellikle de Avrupa’da füze alanında öngörülebilirlik ve sınırlamanın sürdürülmesi bakımından özel bir rol oynuyordu” ifadelerini kullandı.