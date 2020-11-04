Dini temsilcilerle görüşen Putin, Kur'an-ı Kerim dahil dört kutsal kitaptan alıntı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dini derneklerin temsilcileriyle yaptığı görüşmede dört kutsal kitap Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat ve Kangyur'dan alıntılar yaptı. Putin, Rusya'da dinler arası ilişkilerin bozulmasına izin vermemeleri gerektiğini vurguladı.

Putin, Rusya'daki dini derneklerin temsilcileriyle videokonferans yöntemiyle bir görüşme yaptı. Rus lider, Charlie Hebdo tarafından yayınlanan İslam karşıtı karikatürler ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bunları destekler nitelikteki açıklamaları nedeniyle Avrupa'nın bazı ülkelerinde dinler arası gerilimin arttığı bu dönemde önemli mesajlar verdi.

Görüşme sırasında masasının üzerinde dört kutsal kitabı da bulunduran Putin, bu kitapların her birinde ırk, milliyet ve geleneklerden bağımsız olarak yakınlara ve insana sevgiden bahsedildiğini kaydetti.

Rus lider, Kur'an-ı Kerim'den insan sevgisiyle ilgili olarak aşağıdaki şekilde alıntı yaptı:

"Ey Muhammed! Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir karşılık beklemiyorum. Kim bir iyilik işlerse biz, onun güzelliğini arttırırız."

Putin, İncil'den ise "Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur" cümlesini alıntıladı.

У Путина лежат 4 священных текста - библия, Тора, Коран и Ганджур. Это неслучайно, признался он. И объяснил почему. А потом и процитировал. pic.twitter.com/RtgyJjD39T — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 4, 2020

​'Rusya'da dinler arası ilişkilerin bozulmasına izin vermemeliyiz'

Bu arada Putin, bazı ülkelerde olduğu gibi Rusya'da dinler arası ilişkilerin bozulmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Putin, "Bazı ülkelerde durumun zor olduğunu görüyoruz. Çeşitli provokatörlerin, ifade özgürlüğünün arkasına saklanarak inananların duygularına hakaret edenlerin ve bunları şiddet ve tahammülsüzlüğün gerekçesi olarak kullananların nelere yol açtığını görüyoruz. Bu sadece toplumda çatışmaların artmasına yol açar ve onlarca yıl sürebilir" ifadelerini kullandı.

Rus lider, "Ülkemizde bu tür gelişmelerin yaşanmaması için hep birlikte elimizden geleni yapmak zorundayız" diye ekledi.