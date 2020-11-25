Lavrov: Rus petrol şirketleri Irak’a 13 milyar dolar yatırım yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’yı ziyaret eden Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Enerji sektöründe, Rusya’nın en büyük şirketleri Irak’ta partnerleriyle birlikte çalışıyor. Bunlar Lukoil, Rosneft, Gazprom Neft, Başneft. Toplamda bu dört şirket Irak ekonomisine en az 13 milyar dolar yatırım yaptı” ifadesini kullandı.

İki ülke iş insanlarının bu işbirliğine devam edeceğini dile getiren Lavrov, ülkesinin askeri ve teknik alanında da Bağdat’tan gelecek her türlü talebi karşılamaya hazır olduğunu belirterek, “Ülkemiz geleneksel olarak Irak’ın savunma kabiliyetinin sağlanmasında, ordu ve güvenlik güçlerinin donatılmasında çok önemli rol oynamıştı ve devam eden terör tehdidi bağlamında da dahil olmak üzere bunu yapmaya devam ediyor” dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Rusya ve Irak arasında özellikle OPEC+ kapsamında iyi ve pozitif bir koordinasyonun mevcut olduğunu belirterek, “Ülkeler aramızdaki bu koordinasyon OPEC+ formatını daha da etkili kılıyor” diye konuştu.