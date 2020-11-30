Putin: KGAÖ ülkelerinin mevzuatlarını uyumlu hale getirmesi uluslararası terörle mücadele açısından önemli

Putin, KGAÖ Parlamenterler Asamblesi toplantısının katılımcılarına selamlama mesajı göndererek Rusya'nın dönem başkanlığında KGAÖ kapsamında atılmasını gerekli gördüğü adımlardan bahsetti.

Partnerlerle yakın koordinasyon içinde KGAÖ ülkelerinin topraklarında güvenliğin pekiştirilmesinin, kolektif savunma potansiyelinin artırılmasının Rusya'nın dönem başkanlığında KGAÖ'nün temel öncelikleri olacağını kaydeden Rus lider, KGAÖ'ye üye ülkelerin parlamentolar düzeyinde gerçekleştireceği etkileşimin bu görevlerin yerine getirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Putin, "Uluslararası terör ve aşırıcılık, yasadışı uyuşturucu trafiği ve yasadışı göç gibi meydan okumaların arttığı bir dönemde Parlamenterler Asamblesi'nin KGAÖ'de kabul edilen, güvenlik mevzuatlarının uyumlulaştırılmasına ilişkin belgeleri zamanında onaylamaya dönük faaliyetlerine büyük önem atfediliyor" dedi.

Putin, parlamentolar arası işbirliğinin önemli bir alanının egemen devletlerin iç işlerine müdahaleden kaynaklanan tehditlere karşı koyulmasına yönelik ortak yaklaşımlar geliştirilmesi olduğunu kaydetti. Günümüzde koronavirüs pandemisiyle mücadele konusundaki çabaların koordinasyonunun özel önem taşıdığının altını çizdi.