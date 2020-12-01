Putin, Özbekistan lideri ile BDT zirvesinin hazırlıklarını ve koronavirüsle mücadeleyi görüştü

Rusya lideri Putin’in Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde BDT liderler zirvesinin hazırlıklarının ve Rus aşısının kullanımının da dahil olduğu koronavirüsle mücadelenin ele alındığı bildirildi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi yaptı, görüşmede Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler zirvesi ile ilgili hazırlıklar, ayrıca Rusya’nın Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği aşının kullanımı dahil olmak üzere koronavirüsle mücadele konuları ele alındı.

Açıklamada, “Özbekistan'ın başkanlık edeceği video konferans formatında düzenlenecek olan BDT Devlet Başkanları Konseyi’nin yaklaşan aralık ayı toplantısı için hazırlık süreci ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca ikili ve bölgesel gündemin güncel konularına da değinildiği kaydedilen açıklamada, ticari ve ekonomik bağların genişletilmesine vurgu yapılarak Rusya-Özbekistan stratejik ortaklığını ve ittifakını daha da güçlendirmeye yönelik karşılıklı niyetlerin teyit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre taraflar özellikle de Rus aşısının kullanımı dahil olmak üzere koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadele sorunlarına yoğunlaştı.