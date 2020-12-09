Rus Dışişleri'nden Fransa ve Almanya'ya 'Donbass' tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Donbass bölgesindeki ateşkes ihlallerini ve Minsk Anlaşmasına taraf olan ülkelerin yaşananlara ilişkin tutumunu eleştirdi.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada "Kiev'in Minsk 'Tedbirler Paketi' ve 'Normandiya Formatı' anlaşması uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme konusunda devam eden isteksizliği ve Berlin ile Paris'in Ukrayna yönetiminin yıkıcı politikasına müsamahası endişe yaratıyor" ifadelerini kullandı.

© Sputnik Rus senatör Puşkov: Donbass'ta uygulanacak olası bir Dağlık Karabağ senaryosu başarısızlığa mahkum diyen Zaharova, şöyle devam etti:

"Ukrayna’daki krizin çözümüne yardımcı olma niyetlerinin ne kadar samimi olduğu yönündeki şüpheler, BM Güvenlik Konseyi’nin 2 Aralık 2020 tarihinde, Minsk Anlaşmasının uygulanmasını konu alan ve Donetsk ve Lugansk temsilcilerinin katıldığı ‘Arria Formülü’ toplantısını bozma çabalarıyla doğrulandı. Almanya, Fransa, Ukrayna ve bazı diğer ülkeler gerçekleri duymaktan korktukları için bu toplantıya katılmayı reddetti."

Benzer durumun, 2016’da Berlin’deki ‘Normandiya’ zirvesinden sonra yaşandığını hatırlatan Zaharova, "Fransa ve Almanya’nın bu sefer Ukraynalı ortaklarımızı, ‘Tedbirler Paketi’ ve Paris’teki ‘Normandiya Formatı’ Zirvesinin kararlarında net bir şekilde belirtilen basit bir dizi pratik adımı uygulamaları, Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bazı ilçelerinin temsilcileriyle doğrudan diyalog kurmaları gerektiğine ikna etmeye yardımcı olacaklarını umuyoruz" diye kaydetti.