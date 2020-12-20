Rusya'dan insani yardım taşıyan 7 vagon Karabağ'a ulaştı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, insani yardım taşıyan 7 vagonun daha Dağlık Karabağ'a ulaştığını, vagonlarda kereste ve mobil vinçli platform bulunduğunu duyurdu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'dan gönderilen insani yardımı taşıyan toplam 54 vagonun ikinci kısmı olan yedi vagonun Dağlık Karabağ'a ulaştığı, vagonlarda kereste ve mobil vinçli platform bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İ19 Aralık tarihinde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın birleşik grubunun uzmanları, Rusya’dan insani yardım taşıyan yedi demiryolu vagonunun içindeki 300 metreküp kereste ve mobil vinçli platformdan oluşan yükü boşalttı. Malzemeler yük araçlarıyla Stepanakert’e taşındı” ifadelerine yer verildi.

Malzemelerin daha sonra çeşitli bölgelerdeki teslim noktalarına dağıtılacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bu Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından demiryolu ile ulaştırılan insani yardımın ikinci kısmı. Şu an itibarıyla 54 vagonun dokuzu ulaştırılmış durumda” denildi.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanıve Ermenistan Başbakanı’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca çatışmaya dahil olmayan 3 bölgenin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.