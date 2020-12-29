Lavrov: ABD’nin hukuksuz yaptırımlarına karşın Türkiye ile askeri-teknik işbirliğimizi sürdüreceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında, Rus yapımı savunma sistemi satın almış olması nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım uygulama kararına istinaden, ‘hukuksuz yaptırımlara karşın Ankara ile askeri-teknik birliğini sürdüreceklerini’ söyledi.