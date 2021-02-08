Peskov: 3 Avrupalı diplomatın sınır dışı edilmesi, Rusya'nın, içişlerine müdahaleye müsamaha göstermeyeceğinin kanıtı

Rusya'nın içişlerine müdahale edilmesine müsamaha göstermeyeceğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 3 Avrupalı diplomatın Rus aktivist Aleksey Navalnıy'a destek gösterilerine katılmaları nedeniyle sınır dışı edilmesinin bunun kanıtı olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Diplomatların sınır dışı edilmesi, yasadışı olaylar sırasında Moskova'daki bazı yabancı temsilciliklerin gerçekleştirdiği eylemlerin bir sonucu. Rusya, bu tür eylemlere müsamaha gösterme niyetinde olmadığını net olarak ortaya koydu" dedi.

Peskov'a Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Moskova'dan döndükten sonra yaptığı 'Görünüşe göre Rusya giderek Avrupa'dan bağını koparıyor' açıklaması da soruldu.

Borrell'in Moskova ziyareti sırasında alınan sınır dışı kararının AB'li diplomatın bu görüşünü etkileyip etkilemediğini bilmediğini kaydeden Peskov, daha kapsamlı bir yanıt vermekten kaçındı.

5 Şubat Cuma günü Borrell Moskova'yı ilk kez ziyaret ederken Rus Dışişleri, 23 Ocak'ta Navalnıy'a destek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine katılan Alman, İsveçli ve Polonyalı diplomatların 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurmuştu.