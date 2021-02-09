Rusya’da 15 bin yeni Kovid-19 vakası

Rusya’nın 84 bölgesindeki günlük vaka sayısı 15 bin 19 olarak kaydedildi. Böylelikle pandemi boyunca kaydedilen vaka sayısı 3 milyon 998 bin 216 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin aktardığına göre, Rusya’da son 24 saatte vaka sayısı 15 bin 19 artarak 3 milyon 998 bin 216’ya çıktı.

Başkent Moskova’da 1584, St. Petersburg’da 1078, Moskova bölgesinde 903 yeni vaka görüldü.

Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 530 arttı. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı böylelikle 77 bin 598’e çıktı.

Koronavirüsü atlatanların sayısı da gün içinde 21 bin 795 artarak 3 milyon 493 bin 886’ya yükseldi.