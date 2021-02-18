Suriye ordusu, Rus İHA’larının desteğiyle IŞİD’e ait bir silah deposu buldu: 4 militan öldürüldü

Suriye’deki Rus güçlerinin sözcüsünün gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, Suriye ordusu Rus İHA’larının desteğiyle Humus vilayetinde gerçekleştirdiği bir operasyonda gizli bir silah deposu buldu.

IŞİD militanlarının burayı Humus ve Deyr ez-Zor vilayetlerinde terör faaliyetleri yürütmek için kullandığı belirlendi.

Gizli silah deposunda 36 saldırı tüfeği ve hafif makineli tüfek, 7 büyük kalibreli makineli tüfek, 28 el bombalı otomatik fırlatıcı, 87 mayın ve el bombası, yaklaşık 40 kilogram patlayıcı madde, 22 binden fazla mühimmat ve tanksavar füze düzeneği tespit edildi.

Operasyon sırasında deponun güvenliğini sağladığı anlaşılan, ağır makineli tüfeklerin yer aldığı iki kamyonetteki 4 militan etkisiz hale getirildi.

Depoda NATO ülkelerinde üretilmiş mühimmatların, bir kısmı yurt dışından getirilmiş yaklaşık 45 kilogram ilaç ve 350 kilogram gıdanın yer aldığı da belirtildi.

Sözcü bu yılın başından beri militanların bölgedeki hareketliliğinin oldukça arttığını belirtti. Sözcüye göre bunun olası nedenlerinden biri militanların ABD öncülüğündeki koalisyon kontrolündeki El Tanf bölgesinde gizlenebiliyor olması.