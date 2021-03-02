Belaruslu muhalif lider Tihanovskaya, Lukaşenko’nun bu bahar görevinden ayrılacağını iddia etti

Belaruslu muhalif lider Svetlana Tihanovskaya, geçen yaz düzenlenen seçimlerde galibiyeti elde eden Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun bu yıl, belki de bahar bitmeden görevinden ayrılacağını ileri sürdü. Tihanovskaya’ya göre, barışçıl gösteriler yakında meyvesini verecek.

Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Tihanovskaya, içeriden ve dışarıdan baskıların, Belarus’ta devlet başkanının değişmesine yol açacağını söyledi.

Tihanovskaya, “Yeni ABD yönetimi ve AB ile güçlü bir ittifak kurmayı umuyoruz. Baskı giderek artacak ve bir noktada Lukaşenko için çok fazla olacak ve o da görevinden ayrılacak” dedi.

“Lukaşenko rejimi bu yıl düşecek. Onun baharda gideceğini düşünüyorum” diyen Tihanovskaya, devlet başkanının iktidarını yalnızca güç kullanarak ve şiddetle elde tuttuğunu iddia etti.

Bununla birlikte Tihanovskaya, halkın ülkenin liderinin değişeceği konusunda çok karamsar olduğunu da belirtti.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu.

Ancak seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdüren muhalefet, Lukaşenko'nun görevden alınması ve yeniden seçim yapılması için girişimlerine devam ediyor.

Batılı ülkeler de hem açıklamaları hem de yaptırım uygulamaları ile bu süreçte açık bir biçimde Tihanovskaya’nın yanında yer aldı. Tihanovskaya hâlâ seçimlerin hemen ardından gittiği Litvanya’da yaşıyor.

Belarus Soruşturma Komitesi, Tihanovskaya’nın iadesi sürecini başlattı

Bu arada Belarus Soruşturma Komitesi, Tihanovskaya’nın iadesi sürecini başlattığını duyurdu. Komite açıklamasında, Tihanovskaya’nın şu anda arananlar listesinde olduğunu ifade edildi. Açıklamada, “Başsavcılığa Tihanovskaya’nın iade edilmesi için ilgili belgeler verildi” ifadeleri kullanıldı.

Tihanovskaya, anayasal düzeni bozmaya yönelik çağrılarından dolayı Belarus ve Rusya’da ekim ayında arananlar listesine alınmıştı.