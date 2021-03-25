Rospotrebnadzor: EpiVakKorona, koronavirüse karşı etkili ve güvenli

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) 18-60 yaş arası gönüllüler üzerindeki klinik test sonuçları doğrultusunda, Rusya’nın tescillenen ikinci aşısı olan EpiVakKorona aşısının koronavirüse karşı etkili ve güvenli olduğu açıklamasını yaptı.

Rospotrebnadzor, ‘İnfeksiya i İmmunitet’ dergisinde yayınlanan 18-60 yaş arası gönüllüler üzerindeki birinci ve ikinci faz klinik test sonuçlarına istinaden, Vektor Bilim Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısının koronavirüse karşı etkili ve güvenli olduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, araştırmanın ilk aşamasında 18-30 yaş arası 14 gönüllü üzerinde aşının güvenliği, beklenen yan etkileri ve bağışıklık üzerinde gösterdiği etkiye yönelik açık bir inceleme; ikinci aşamasında ise 18-60 yaş arası 86 gönüllünün katılımıyla basit, karşılaştırmalı, plasebo kontrollü bir çalışma gerçekleştirildi.

İncelemeler iki dozlu aşılamanın gönüllülerin tamamında aşıyı oluşturan antijenlere özel antikorların gelişiminin sağlandığını ortaya koydu.

Rusya’da şu anda Sputnik V, EpiVakKorona ve KoviVak olmak üzere tescil edilmiş üç aşı bulunuyor. Ülkede kitlesel aşılama ocaktan beri devam ediyor. Rusya Sağlık Bakanlığı’na göre, 15 Haziran’a kadar yaklaşık 30 milyon kişi aşılanacak.