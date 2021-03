Şi'yi Putin'e benzeten Biden'a Kremlin'den yanıt: İki lider de ABD'nin 'demokrasi' dayatmalarına karşı çıkıyor

Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlediği ilk basın toplantısında Şi'nin Rus lider Putin'e benzeyen isimlerden biri olduğunu, iki liderin de otokrasiyi geleceğin trendi olarak gördüklerini ve yeni dünyada demokrasinin işlemediğini düşündüklerini söylemişti.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin buna ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "ABD'nin kendi demokrasisini yegane doğru demokrasi olarak gördüğünü biliyoruz. ABD'nin demokrasi diye adlandırdığı şeyi dünyadaki diğer ülkelere dayatma girişimlerini hiçbir zaman bırakmayacağını da biliyoruz. Bu, Moskova ve Pekin'in karşı çıktığı bir şey. Bu anlamda Putin ve Şi'nin dünya görüşleri gerçekten de birbirine benziyor. Hem Moskova hem de Pekin, ABD'nin 'demokrasi ölçütünü belirleyen ülke' olmasına karşı çıkıyor" yanıtını verdi.

'Her ülkenin kendine ulusal yapısına göre demokrasi var'

Peskov, "Hata şuradan kaynaklanıyor; eğer bir ülke ABD'nin parametrelerine uygun değilse, bu ülkede ABD tarafından otokrasi de dahil çeşitli sözcüklerle tanımlanıyor. Ama bu doğru değil. Her ülkenin ulusal gerçeklerine, tarihine ve mevcut yapısına daha fazla yanıt veren kendi demokrasisi var. Rusya, her ülkenin yapısına her zaman saygıyla yaklaştı ve yaklaşacak" ifadelerini kullandı.

'Rusofobik nöbetlerde azalma başlıyor, bu iyi bir şey'

Peskov'a, Biden'a basın toplantısında Rusya'yla ilgili soru yöneltilmemesi de soruldu.

ABD'li gazetecilerin Rusya'yla ilgili soru sormamasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Peskov, "Demek ki, Rusofobik nöbetlerde bir azalma başlıyor. Bu iyi bir şey" dedi.