Rospotrebnadzor’a göre, Rusya’da pandemi ağustosta bitebilir

Rospotrebnadzor’un Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü başkanının bilimsel konulardan sorumlu danışmanı Viktor Maleyev, ağustos ayında birçok Rusya vatandaşının koronavirüse karşı bağışıklığının oluşacağını, virüsün mevsimsel oluşu nedeniyle vaka sayısının üç haneli sayılara düşebileceğini, hatta seyrek görülebileceğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Maleyev, “Rusya’da yaz aylarında vaka sayısının önemli oranda düşeceğini düşünüyorum. Vaka sayıları seyrek olabilir veya yüzlerce de olabilir, ancak ülke bazında bu çok önemli bir miktar değil. Böylelikle Rusya’da ağustos ayında pandemi sona erebilir, zira birçok kişi bağışıklık kazanmış olacak. Virüsün mevsimselliği ve vaka sayısındaki düşüş de hesaba katıldığında, yazın koronavirüsün salgın potansiyeli sona erecek” ifadelerini kullandı.

Maleyev, vaka sayısının sonbaharda artabileceğini, zira Rusya vatandaşlarının tatilden dönmeye başlayacağını ve birbirleriyle daha fazla temas kuracaklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsle ilgili başlıca tedbirleri sürü bağışıklığı kazanıldığında kaldıracaklarını söylemişti. Putin’e göre bu yaz sonunda gerçekleşebilir. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da ülkede pandemiyle ilgili durumun iyiye gittiğini belirtmişti.