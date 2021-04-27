Golikova: Rusya’da 7.7 milyon kişinin aşılama süreci tamamlandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya’da koronavirüs aşısının ilk dozunun 12.1 milyon kişiye, iki dozun 7.7 milyon kişiye yapıldığını söyledi.

Golikova, “Bu sabah itibarıyla 12.1 milyon vatandaşımıza aşının ilk dozu yapıldı, 7.7 milyon vatandaşımız da tamamen aşılandı” dedi.

Golikova’ya göre, toplam aşılanan kişi sayısının yüzde 47’sini 60 yaş ve üstü veya kronik hastalıkları bulunanlar oluşturuyor.

‘17.4 milyon doz aşı dolaşıma sunuldu’

Golikova, “Bugün itibarıyla üç aşıdan da olmak üzere 28 milyon set aşı üretildi, ancak üretimine daha önce başlanan Sputnik V aşısı kuşkusuz sayı bakımından başı çekiyor. 17.4 milyon aşı da sivil dolaşıma sunuldu” dedi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, mayıs sonuna kadar vatandaşların aşılanması için 57 milyon doz koronavirüs aşısının sivil dolaşıma sunulmasının beklendiğini bildirmişti.

Rusya’da kitlesel aşılama 18 Ocak’ta başlamıştı.

Rusya’da 8 bin 53 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte 8 bin 53 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 4 milyon 779 bin 425 oldu.

Gün içinde 392 kişi hayatını kaybetti. Salgın boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 108 bin 980’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 8 bin 39 artarak 4 milyon 402 bin 678’e ulaştı.