Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı eylülden beri ilk kez 8 binin altında

Rusya’da eylül ayından bu yana vaka sayısı ilk kez 8 binin altına düştü. Gün içinde vaka sayısı 7 bin 848 arttı. Günlük vaka sayısı bir önceki güne göre (8 bin 53) yüzde 2.55 oranında azaldı. Ülkede en son 27 Eylül’de (7 bin 867) 8 binden az vaka kaydedilmişti.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da son 24 saatte 7 bin 848 yeni vaka görüldü. Böylelikle bugüne kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 4 milyon 787 bin 273’e yükseldi.

Başkent Moskova’da bin 840, St. Petersburg’da 723, Moskova bölgesinde 612 yeni vaka kaydedildi.

Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı gün içinde 387 arttı. Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı böylelikle 109 bin 367 oldu. İyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 8 bin 420 artarak 4 milyon 411 bin 98’e çıktı.

Dünyada ise salgın boyunca 148.5 milyon kişi Kovid-19’a yakalandı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, hastaların çoğu ABD (32 milyon), Hindistan (18 milyon), Brezilya (14.4 milyon) ve Fransa’da (5.6 milyon) kaydedildi. Rusya beşinci sırada yer alıyor.

Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Uluslararası Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Laboratuvarı Başkanı Yevgeny Andreyev, Rusya'da koronavirüs kaynaklı ölüm riskinin 45 yaşından itibaren, tüm dünyada ise daha yüksek yaşlarda ortaya çıktığını kaydetti.