Peskov: Putin, Tacikistan lideri ile görüşecek

Sputnik’e açıklamada bulunan Peskov, Putin ile Rahman arasında 8 Mayıs’ta bir görüşmenin planlandığını belirtti.

Peskov, “Elbette sınırdaki durum da ele alınacak” dedi.

Peskov ayrıca Rahman’ın Putin’le görüşmesine yönelik ziyaretine sınırdaki gerginlikten önce karar verildiğini kaydetti.

Tacikistan Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rahman 9 Mayıs’ta da Moskova’da olacak ve Kızıl Meydan’da yapılacak olan Zafer Günü geçit törenini izleyecek.

Kremlin Sözcüsü, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov’un Zafer Günü kutlamaları için Moskova’ya gelmesinin beklenmediğini de ekledi.