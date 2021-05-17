Peskov: Rusya, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalarda artan can kaybından son derece endişeli

Gazeteciler, günlük basın toplantısında Peskov'a çatışma bölgesindeki durumu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yabancı medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu binayı bombalaması soruldu.

Peskov, "Bu tür atışların yapılmasından son derece endişeliyiz, özellikle de söz konusu binada yabancı medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu dikkate alındığında. Artan can kayıplarından son derece endişe duyuyoruz" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Filistinli ve İsrailli mevkidaşlarıyla görüşüp görüşmediğinin sorulması karşısında Rus liderin henüz iki tarafla da konuşmadığını kaydeden Peskov, gerekli görülmesi halinde taraflar arasında görüşme organize edilebileceğinin altını çizdi.

Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu Dörtlüsü kapsamında kurulan da dahil çeşitli diyaloglar kurarak çok aktif şekilde çalıştığını vurguladı.

Kremlin'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Aralık 2020'de, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile 7 Mayıs 2021'de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

5 Mayıs'ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, Mahmud Abbas'ın Putin'e yazdığı mektubu Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a iletmişti.

'Ukrayna'da egemenlik açığı var'

Ukrayna'da egemenlik açığı bulunduğunu belirten Peskov, Ukrayna'nın hasmane eylemlerinin büyük bölümünün Kiev'i 'sıkı kontrol' altında tutan ülkeler tarafından yönetildiğini ifade etti.

Peskov, "Maalesef Ukrayna'da bariz bir egemenlik açığı var ve bu açık Ukrayna'yı 'sıkı kontrol' altında tutan ülkeler tarafından dolduruluyor. Bu ülkeler, Ukrayna'yı sıklıkla Rusya nefretine yöneltiyor. Bu nedenle, Ukrayna'nın yaptığı her şey, aldığı tüm kararlar 'sıkı kontrolü' elinde bulunduran ülkeler tarafından alınıyor ve bunlar Rusya karşıtı niteliğe sahip" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu durumla ilişkili güvenlik önlemlerini halihazırda aldığını, birçok komşusunun öngörülemez ve hasmane tutumu nedeniyle ulusal güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yaptığını anlatan Peskov, "Bununla birlikte Rusya, dostane diyalog ve ilişkileri normalleştirme girişimlerine açıktı ve açık olmaya devam ediyor. Devlet Başkanı Putin, bunu söyledi ve sanırım onun bu sözleri ön plana çıkarılmalı" dedi.

Rusya'nın çeşitli fobileri, yaptırımları, sınıra silah yığma süreçlerini başlatan taraf olmadığının altını çizen Peskov, ancak Moskova'nın bunlara karşılık verdiğini kaydetti.

Cuma günü Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, "Tüm bu olanlara bakıldığında ve çok üzücü bir şekilde, Ukrayna yavaş ancak emin adımlarla Rusya'nın bir tür antipodu, bir tür Rusya karşıtı platform haline geliyor. Görünüşe göre Ukrayna, Rusya'nın güvenliği açısından bizim özel dikkat göstermemizi gerektirecek haberleri sürekli olarak alacağımız bir yere dönüşüyor" ifadelerini kullanmıştı.