Narışkin: Rusya Dış İstihbarat Servisi ile Belarus KGB arasındaki iş birliği arttı

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Rusya ve Belarus istihbarat servislerinin analitik ve bilgi iş birliğini artırdığını söyledi.

Batı'nın Belarus'a yönelik baskısının arttığı dönemde SVR Başkanı Sergey Narışkin, Moskova ve Minsk'in istihbarat alanındaki iş birliğinde gelinen noktayı anlattı.

Sputnik Belarus'a konuşan Narışkin, "Son dönemde Belaruslu partnerlerimizle ortak çalışmalarımızın analitik boyutunu pekiştirdik. Bu çalışmaların entelektüel potansiyel son derece büyük. Mevcut imkanları kullanmamız gerektiğini konuştuk ve onları daha geniş bir şekilde kullanacağız" dedi.

Narışkin, ortak çalışmaların farklı alanları da bulunduğunu ancak bunu kamuoyuyla paylaşamayacağını kaydetti.

SVR ile Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) arasında dış güvenliği sağlamaya yönelik etkileşimin devletler arası iş birliğinin bir parçası olduğunu belirten Narışkin, iki ülkenin egemenliğini koruma meselesinin büyük önem arz ettiği günümüz koşullarında bu etkileşimin özellikle önem taşıdığının altını çizdi.

Lukaşenko'nun zaferiyle sonuçlanan Ağustos 2020 seçimlerinden sonra muhalefetin protesto gösterilerine başlamasıyla birlikte Batı ile Belarus arasında alevlenen gerilimli süreç, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait yolcu uçağının bomba ihbarı nedeniyle Minsk'e zorunlu iniş yapmasıyla iyice tırmanmıştı.

Batılı ülkeler, 'muhalif gazeteci' olarak nitelediği, Belarus'ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta'nın kurucusu olan Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasına sert tepki göstermişti.