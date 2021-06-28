Güney Koreli konsorsiyum, Rus Sputnik Light aşısını üretecek

Huons Global şirketi, kendilerinin yönettiği konsorsiyumun, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Sputnik Light aşısının Güney Kore’de üretimine ilişkin görüşmeleri tamamladığı açıklamasını yaptı.

Açıklamaya göre, RDIF’in talebiyle, Sputnik V aşısının yanı sıra Sputnik Light aşısının da üretilmesine karar verildi. Aşının üretimine eylül itibarıyla başlanması planlanıyor.

Huons Global şirketi, nisanda bir ay içinde ihracat için 100 milyon doz Sputnik V aşısı üreteceğini belirtmişti.

Şirketin açıklamasına göre, konsorsiyum da ağustos ayında Sputnik V ve Light’ın numune partisini üretmeye başlayacak.

Üretim kapasitesini artırmaya devam ettiklerini bildiren Huons Global şirketi ayrıca yıl sonuna kadar 30 milyon doz aşı üretmeyi planladığını duyurdu.

RDIF ayrıca Güney Koreli GL Rapha ile yılda 150 milyondan fazla aşı üretimine yönelik bir başka anlaşma daha imzalamıştı.

Güney Kore AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson ve Moderna aşılarını onayladı, ancak tescil için Sputnik V ve Sputnik Light’ı değerlendirmeye henüz başlamadı.