‘Sırbistan, Rusya’dan Pantsir-S1 füze savunma sistemleri satın aldı’

Rusya ile Sırbistan arasında geçen yıl bir adet Pantsir-S1 füze savunma sistemi bataryasının alımına ilişkin anlaşma imzalandığı belirtildi.

Sputnik’e konuşan askeri-teknik işbirliği alanından bir kaynak, Sırbistan’ın geçen yıl bir adet Pantsir-S1 bataryası almak için Rusya ile anlaşma imzaladığını söyledi.

Kaynak, “Anlaşma uygulanmaya başladı ve bu yıl tamamlanacak” dedi.

Tek bir bataryada altı adet Pantsir-S1 bulunuyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ekim sonunda ‘Slav Kalkanı’ isimli tatbikatlarda Pantsir-S1 satın alma konusundan söz etmişti, ancak o tarihte yalnızca tek bir Pantsir-S1 kompleksi alımından bahsediliyordu.

Vucic aynı dönemde S-400 füze savunma sistemlerini satın almayı istediklerini de belirtmişti.