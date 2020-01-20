‘Sırbistan, Rusya’dan Pantsir-S1 füze savunma sistemleri satın aldı’

Sputnik’e konuşan askeri-teknik işbirliği alanından bir kaynak, Sırbistan’ın geçen yıl bir adet Pantsir-S1 bataryası almak için Rusya ile anlaşma imzaladığını söyledi.
Kaynak, “Anlaşma uygulanmaya başladı ve bu yıl tamamlanacak” dedi.
Tek bir bataryada altı adet Pantsir-S1 bulunuyor.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ekim sonunda ‘Slav Kalkanı’ isimli tatbikatlarda Pantsir-S1 satın alma konusundan söz etmişti, ancak o tarihte yalnızca tek bir Pantsir-S1 kompleksi alımından bahsediliyordu.
Vucic aynı dönemde S-400 füze savunma sistemlerini satın almayı istediklerini de belirtmişti.
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