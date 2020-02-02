Tanksavar füzesinin hareket halindeki T-90A’ya isabet ettiği an görüntülendi

Suriye’de militanların hedef aldığı ve güdümlü tanksavar füzesi ile imha etmeye çalıştığı Rus yapımı T-90A tankının isabet aldıktan sonra ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Son haftalarda Suriye’deki militanlar birçok kez hükümet güçlerine ait zırhlı araçları imha etme girişiminde bulundu, ordunun kullandığı hem eski T-62, hem de daha yeni olan T-72AB ve T-72M1 Adra tanklarını hedef aldı, fakat hiçbirinin zırhını delmeyi başaramadı.

Son olarak militanlar bu hafta sonu Rus yapımı 3. nesil ana muharebe tankı T-90A’ya güdümlü tanksavar füze ile saldırdı, Twitter’da yayınlanan saldırıda isabet alan tankın ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Tankın donatılmış olduğu dinamik koruma sisteminin devreye girerek aracı korumuş olabileceği, böylelikle füzenin vermiş olabileceği zararın asgari düzeyde olduğu tahmin ediliyor.

Противотанковая ракета попала в Т-90А в Сирии. После попадания танк продолжил движение. pic.twitter.com/iMavvqDg9e — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 1, 2020

​