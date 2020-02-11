Rusya Kırgızistan’daki askeri üssüne hava savunma sistemleri konuşlandıracak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da, Kırgızistan’daki birleşik Rus askeri üssünün statüsü ve koşullarıyla ilgili protokolün onaylanması konusunu gündeme getiren Nikolay Pankov, Rusya’nın bu üsse insansız hava araçları (İHA) ve hava savunma sistemleri konuşlandırmayı planladığını belirtti.

“Bu çalışma çerçevesinde yakın gelecekte birleşik Rus askeri üssüne İHA birimleri dahil etmeyi ve kullanılmasını organize etmeyi planlıyoruz” diyen Pankov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir sonraki etapta ise Rus askeri üssüne hava savunma sistemleri konuşlandırılacak. Ayrıca Kant Hava Üssü’nün altyapı tesislerinin rekonstrüksiyonu yapılacak.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen aralıkta Rusya ile Kırgızistan arasındaki anlaşmaya askeri üsse İHA birimlerinin dahil edilmesine imkan tanıyacak değişiklikleri içeren protokolü Duma’nın onayına sunmuştu.

Kant Hava Üssü ise Ekim 2003’te Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Orta Asya Çevik Kuvvetler Gücü’nün hava ayağı olarak kurulmuştu. Başlıca görevinin KGAÖ’nün kara operasyonlarına hava desteği sağlaması olan Rus üssünde Su-25SM savaş jetleri ve Mi-8MTV helikopterleri bulunuyor.