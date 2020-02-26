Rusya Savunma Bakanlığı: S-350 testlerde seyir füzelerine karşı yüksek verimlilik gösterdi

Rusya Savunma Bakanlığı, en yeni orta menzilli füze savunma sistemi S-350 Vityaz’ın testlerde seyir füzelerine karşı yüksek verimlilik gösterdiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Askeri poligonlardan birinde yapılan atışlar sırasında S-350, alçaktan uçan seyir füzelerini simüle eden hava hedeflerini başarıyla vurdu” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yeni kompleksin ateşleme sisteminin 360 derece ateş edebilme yeteneğine sahip olduğu ve stealth teknolojisi kullanılarak yapılan hava hedefleriyle baş edebilecek kabiliyette olduğu belirtildi.

İlk S-350 füze savunma kompleksi, Gatçina’daki Hava-Uzay Kuvvetleri Füze Savunma Birliği’nin eğitim merkezine teslim edilmişti. 2027’nin sonuna kadar 144 Vityaz fırlatma sisteminin Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor.

Almaz-Antey Şirketi tarafından üretilmiş olan dikey fırlatıcı ve son derece güçlü fonksiyonlara sahip çok yönlü bir radarla donatılmış olan S350 Vityaz, karada bulunan sivil hedeflere, sanayi tesislerine ve önemli askeri noktalara yapılacak hava saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlaması amacı ile geliştirildi.

120 kilometre uzaklık ve 30 kilometre yükseklikteki hava hedeflerini vurabilme yeteneğine sahip sistem, 5 dakikadan daha az bir sürede ateşlemeye hazır hale getirilebiliyor.