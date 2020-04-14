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17:04 14 Nisan 2020
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    S-500 füze savunma sistemleri

    S-500 sistemlerinin hedefleri ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı

    © Sputnik / Dmitry Vinogradov
    Savunma
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    https://tr.sputniknews.com/savunma/202004141041827397-s-500-sistemleri-hedefleri-ilgili-yeni-bilgiler-gun-yuzune-cikti/

    Hava savunma sistemleri uzmanı Sergey Hatılev, yeni nesil S-500 Prometey füze savunma sistemlerinin savaş için evrensel sistemler olduğunu belirtti.

    2007-2009 yıllarında Rus Hava Kuvvetleri Hava Savunma Füze Birlikleri Komutanı görevinde olan Sergey Hatılev, Moskovskiy Komsomolets gazetesine demecinde yeni nesil S-500 Prometey füze savunma sistemi ile ilgili yeni ayrıntılar verdi. Hatılev,  S-500’lerin evrensel bir savaş sistemi olduğunun altını çizdi.

    ‘Her türlü hava hedeflerini saptayıp yok edebiliyor’

    S-500’lerin devreye alınması ile birlikte Rusya’nın ulusal hava savunma sisteminin yeni bir gelişme etabına girdiğine dikkat çeken Hatılev, S-500’lerin her türlü hava hedeflerini saptayıp yok etme yeteneğine sahip olduğunu anlattı.

    “Hipersonik hız sınırına kadar uçan her şeyi yok eder” diyen Hatılev, S-500’lerin hedefleri arasında balistik füzelerinin de bulunduğunu ekledi: “Bu tür hedeflerde saniyede birkaç kilometre gibi uzay hızları söz konusu.”

    ‘Hem balistik hem de aerodinamik hedefleri aynı anda takip edebiliyor’

    S-500 sisteminin aynı anda iki farklı modda çalışarak, üzerindeki radarlardan bir tanesi azami irtifalara ulaşan hava hedeflerini, diğer bir radarın ise yeryüzüne yakın uçan hedefleri takip ettiğini, Prometey’lerin neredeyse 200 kilometreye kadar varan yükseklikteki ve 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri imha edebildiğini ifade etti.

    “Daha sonra bu ürünlerin üretiminin genişlemesi ve iyileştirilmesiyle ülkenin füze savunmasını bir bütün olarak ele alabileceğiz ve tüm Rusya Federasyonu'nun hava-uzay savunmasının onun temelinde oluşturulmasını değerlendirebileceğiz” diyen Hatılev, yerli hava savunma sisteminin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar iyi durumda olduğunu vurguladı.

    Rusya'nın füze savunmasının kilit unsurlarından olması bekleniyor

    S-500 Prometey, yeni nesil 'karadan havaya' savunma sistemlerinden biri olup, Rusya'nın füze savunmasının kilit unsurlarından olması bekleniyor. Sistem aynı anda iki görevi yerine getirerek hem balistik hem de aerodinamik hedefleri imha edebiliyor.

    Geçen aralıkta Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, S-500’lerin ön testlerine bu yıl başlaması beklendiğini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Rusya, Sergey Hatılev, S-500
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