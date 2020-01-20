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    Fatih Terim

    Fatih Terim: Arda Turan ikinci bir şansı hak ediyor

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    Süper Lig'de Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden eski futbolcuları Arda Turan'a ikinci bir şansın verilmesinden yana olduğunu aktardı.

    Süper Lig'de Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

    "Antalya maçından sonra Arda Turan'la ilgili fikirlerimi söyledim. Hiç hoşlanmadığım şey transferde yönetimle karşı karşıya olduğum iddiasıdır. Bunlar doğru değil. Eğer herhangi bir gelişme olursa biz haber veririz"

    Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden eski futbolcuları Arda Turan'a ikinci bir şansın verilmesinden yana olduğunu aktardı.

    Arda Turan ile ilgili düşüncelerini Antalyaspor maçından sonra dile getirdiğini hatırlatan Terim, "Meselenin yönetim ile benim aramdaki bir kriz gibi gösterilmesi ve problemmiş gibi sunulmasından son derece rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum. Şimdi bahsettiğimiz kişi, bu camianın ve kulübün yatırım yapıp emek verdiği birisi. Buradan ayrılırken de kulübe çok ciddi bir katkı sağlamış. Arda iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, bize de sahip çıkan ailelerimizdir. Ben Galatasaray'ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, ikinci şansı hak etmesi için Arda'ya bir kapı açılmasından yanayım. Ona bu şansın verilmesinden yanayım." diye konuştu.

    'Hatalarının bedelini ödemiş ve ödemeye devam eden bir Arda var'

    Fatih Terim, Arda Turan'ın performansından bağımsız olarak konuştuğunu dile getirerek, "Burada performansından, fiziğinden, tekniğinden, sahadaki hareketlerinden bahsetmiyoruz. Hatalarının bedelini ödemiş ve ödemeye devam eden bir Arda var. 'Listede vardı, yoktu.' şeklindeki yorumları ben de duyuyorum. Bu konuda devamlı sorular oluyor. Bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı söyledim. Galatasaray camiası olarak, söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarlarımızın, camiamızın da talebi olmalı. Söylediğim bu başlıkların da talebi olmalı. Taraftarından camiasına, mevcuttan eskiye herkesin ortak kararı olmalı." ifadelerini kullandı. 

    Musafa Cengiz, 'A harfi bile gündeme gelmedi' demişti

    Konuya ilişkin önceki gün açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Arda Turan'ı Fatih Terim'e sordum. Ayın 2'sinde 4 saat 6 kişi transfer konusunda toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok" demişti.

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    Etiketler:
    Arda Turan, Fatih Terim, Galatasaray SK, Türkiye
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