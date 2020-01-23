WADA, Moskova Laboratuvarı’nın statüsünü geçici olarak askıya aldı

WADA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Derhal yürürlüğe girmek üzere Moskova Ulusal Dopingle Mücadele Laboratuvarı’nın WADA onaylı statüsünün geçici olarak askıya alındığını duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, karar bağımsız disiplin komitesi tarafından yürütülecek disiplin amaçlı işlemler tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalacak.

WADA Laboratuvarı Uzman Grubu’nun tavsiyesi doğrultusunda alınan karar uyarınca Moskova Laboratuvarı, Atlet Biyolojik Pasaportu (ABP) programı çerçevesinde kan örneği analizlerine ilişkin çalışma gerçekleştiremeyecek.

Ancak Moskova Laboratuvarı, askıya alınma süreci öncesinde topladığı ABP örneklerini inceleyebilecek. Laboratuvarın, önceden toplandığı ABP örneklerinin analiz için WADA akreditasyonlu ya da ABP onaylı bir laboratuvara sevk edilip edilmeyeceğine karar verilmesi amacıyla, ilgili testlere yetkili kuruluşlarla temasta bulunması da gerekecek.

RUSADA: Maddi külfete yol açacak

Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA) Genel Müdür Yardımcısı Margarita Pahnotskaya, kararın kurum için fazladan maddi külfete yol açacağını ifade etti.

Pahnotskaya, “WADA’nın kararı, Moskova Laboratuvarı’nın test yapma imkânını tamamen ortadan kaldırması, RUSADA’yı fazladan maddi külfete sokacak. Şu andan itibaren, kan örneklerini yabancı laboratuvara göndermek zorunda kalacağız. Kan örneklerinin saklama süresinin idrar örneklerininkine kıyasla çok daha kısa olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu durum kaydadeğer masraflara yol açacaktır” ifadelerini kullandı.