Koronavirüse yakalanan Donovan Mitchell’dan korkutan uyarı: Hiçbir belirtiye sahip değildim

NBA takımlarından Utah Jazz'ın koronavirüse yakalanan yıldızı Donovan Mitchell herkesi korkutan bir açıklama yaptı. 23 yaşındaki basketbolcu, corona virüsü testinin pozitif çıkmasına rağmen hiçbir belirti taşımadığını dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken NBA’de testleri pozitif çıkan üç oyuncudan biri olan Donovan Mitchell’dan korkutucu bir açıklama geldi.

Skor Sözcü'nün haberine göre ABD basınına konuşan Mitchell, “Hastalıklar ilgili hiçbir belirtiye sahip değilim. Eğer bu testlerde sonuçlar pozitif çıkmasaydı hastalığımın farkında olmadan sokaklarda dolaşabilirdim” ifadelerini kullandı.

EXCLUSIVE: “I think that’s the scariest part about this virus is that you may seem fine.” @NBA star @spidadmitchell speaks out for the first time from isolation since being diagnosed with COVID-19, despite being “asymptomatic.” https://t.co/i9rZzYvW4s pic.twitter.com/wZJBteQjtV — Good Morning America (@GMA) March 16, 2020

Hastalığa yakalanmasına rağmen kendisini kötü hissetmediğini söyleyen Mitchell, “Bu virüsün en korkutucu yanı iyi görünmeniz, kendinizi iyi hissetmeniz ve kiminle konuştuğunuzu bilememeniz” şeklinde konuştu.

‘Sonunda ağladım’

Karantinaya alınan yıldız oyuncu, “Şu an kendimi 7 maçlık seride oynayabilecek kadar iyi hissediyorum. Boğazımda bir gariplik vardı ve şimdiye kadar hissettiğim en kötü 15 saniyeydi. Sonunda ağladım” dedi.

Mitchell, takım arkadaşı Rudy Gobert ile birlikte NBA’de koronavirüsün tespit edildiği ilk oyuncular oldu ve NBA’de sezonun askıya alınmasına sebep oldu.

Bilindiği üzere Gobert hastalık tanısı konmadan önce basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda sorumsuz şekilde davranıp mikrofonlara dokunduğu için eleştirilmişti.

‘Gobert’e kızgındım’

Gobert’in soyunma odasında da benzer tavırlar sergilediği ve virüsün Mitchell’a bulaşmasına neden olduğu iddia edilmişti. Bu konuda yorum yapan Mitchell, “Ona kızgındım ve sakinleşmem biraz zaman aldı. Daha sonrasında söylediklerini duydum ve özür dilediği için mutluyum” dedi.

Karantinaya alınana Mitchell, zaman geçirmek için eski basketbol maçlarının tekrarını izlediğini söylerken, Salt Lake City’de karantinadaki çocuklara yiyecek ulaştırılması konusunda bir proje üzerinde çalışıyor.