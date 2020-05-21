Tribünleri şişme bebeklerle dolduran Güney Koreli futbol kulübüne tarihi ceza

K-League ekiplerinden Gwangju ile yaptığı maçta tribünleri şişme kadınlarla dolduran FC Seoul’un çok tepki çeken bu hareketi cezasız kalmadı. Kulübe, ‘saygınlığa zara verdiği’ gerekçesiyle 100 milyon won (yaklaşık 553 bin TL) para cezası verildi.

Bu, Güney Kore’de bir takıma verilen en yüksek para cezası oldu. Kulüp, cezaya itiraz etmeyeceğini, kararı ‘alçakgönüllülükle kabul ettiklerini’ duyurdu.

FC Seoul’un tribünlere yerleştirdiği seks oyuncağı bebekler, pornografinin yasak olduğu ülkede büyük tepki toplamıştı. Üstelik bebeklerin bazılarının porno sitesi reklamını yapan ilanlar tutması eleştirilere neden olmuştu.

Tepkiler üzerine kulüp özür dilemişti.