Messi: Artık gol atmayı daha az kafaya takıyorum

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, La Garganta Poderosa dergisine verdiği demeçte, eskisi gibi gol atmayı önemsemediğini, daha çok takım oyuncusu olmaya hevesli olduğunu belirtti.

🗣️ Messi: "Today I am less obsessed with goals, I try to contribute as much as I can to the team effort." 🤝



[Garganta Poderosa] pic.twitter.com/IlqNBeL7iF — Goal (@goal) October 16, 2020

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16 yıllık kariyeri boyunca çıktığı 734 maçta attığı 635 golle Barcelona tarihinin en çok gol atan futbolcusu olan 33 yaşındaki Arjantinli yıldız, şunları söyledi:

“Artık gol atmayı daha az kafaya takıyorum. Elimden geldiğince takım oyununa katkıda bulunmaya çalışıyorum."

Barcelona'da 17. sezonuna giren Messi şimdiye kadar 256 gole asist yaptı.

Ülkesi Arjantin’de koronavirüs salgının yıkıcı etkisine karşı toplumsal mücadeleye de değinen Messi, "Bu pandemide su, yiyecek ve elektrik tüm temel ihtiyaçları temin etmeliyiz" diye konuştu.

Bu yılın ilk aylarında hem Bacelona'daki hastanelere hem de Arjantin'deki sağlık tesislere toplamda 1 milyona euro’ya yakın bağışta bulunan Messi, “Özellikle geçtiğimiz bu zor dönemde insanların halk mutfaklarında ve yemek tesislerindeki çalışmaya katılan insanları görmek beni gururlandırıyor" diye konuştu.

‘Eşitsizlik toplumumuzun en büyük sorunu’

"Eşitsizlik toplumumuzun en büyük sorunu ve bunu düzeltmek için hepimiz birlikte çalışmalıyız" diyen Messi, Barcelona'nın kazanacağı her kupanın Kovid-19 salgınıyla mücadele edenlere ithaf olacağını söyledi.

949 binden fazla koronavirs vakasının görüldüğü Arjantin’de şimdiye dek 25 bi 342 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.