Düğünde korona kapan ve 2. testi de pozitif çıkan Salah'ı savunan Klopp: Yazın dostumun yaş gününe son anda gitmedim

Premier Lig şampiyonu Liverpool'un yıldız golcüsü Mohamed Salah'ın milli takım için gittiği ülkesi Mısır'da koronavirüse yakalanması ve ikinci testinin de pozitif çıkmasının ardından Kızıllar'ın teknik direktörü Jürgen Klopp açıklamalarda bulundu.

Bugün basın toplantısı düzenleyen Liverpoll teknik direktörü Jürgen Klopp, pazar günü Leicester City ile oynanacak maçta forma giymeyecek ve muhtemelen toplam üç maç kaçıracak Salah ile Mısır'da kardeşinin düğününe katılması nedeniyle koronavirüse yakalanması konusunda konuştuğunu belirtti.

"Mo bugün geri geliyor, kendini iyi hissediyor, belirti göstermiyor" diyen Alman hoca, "Oyuncularımla konuştuklarım hakkında kamuoyu önünde söylenecek bir şey yok" ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

🗣️ 'Probably back today'



Jurgen Klopp with the latest on Mohamed Salah... pic.twitter.com/VVAVWyeuDf — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) November 20, 2020

"Ama size şunu söyleyebilirim. Yazın Almanya'daydım. Bir dostum doğum günü partisini benim Almanya'da bulunacağım güne çekmişti. Partiye 50 kişi katıldı. Son anda gitmemeye karar verdim."

"Bu sadece bir doğum günü partisiydi. O dönemde Almanya'da yapılmasına izin vardı, açık havada düzenleniyordu ve bunun gibi, ama ben gitmedim.

"Bu sadece bir durum. Başka ülkelerde, başka durumlarda, sadece doğum günü değil de, daha fazla toplumsal baskı olabiliyor ve kardeşin düğünü çok özel bir andır."

"Oyuncularım hakkında şunu söyleyebilirim ki, inanılmaz disiplinliler. Tüm futbolcular genelde böyledir. Bazı vakalar olabilir."

"Durumu gerçekten biliyorlar. Bazen işler öngörüldüğü gibi yürümüyor. Bir şey oluyor. Geri kalanı Mo ile benim aramda, bunu zaten aramızda konuştuk. İyiyiz."

Jurgen Klopp reveals talks with Mohamed Salah after second positive Covid test https://t.co/enzlq1UDPQ — The Independent (@Independent) November 20, 2020

Klopp, pazar günü Jordan Henderson ve Trent Alexander-Arnold'ın da sahada olmayacağını, ancak son üç maçı kaçıran Fabinho'nun geri dönmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Mısır'da düğüne katılanlarla yakın temasta bulunurken ve dans ederken videosu yayımlanan Salah, kaptanlığı yaptığı milli takımı da iki maçta yalnız bırakmış oldu. Hem Liverpool taraftarının hem de Mısırlıların eleştirilerini alan yıldız golcüye Mısır futbolunun efsanesi Mido'dan da tepki geldi:

"Size düğünde ne olduğunu söyleyeyim. 300-400 insan onunla fotoğraf çektirdi ve onu öptü. Milli takımın iyiliğini düşünen bir oyuncuysanız bunu yapmazsınız. Salah'ın kampa katılmadan düğüne gitmesi büyük bir utanç. Geminin kaptanı böyle davranıyorsa o gemi batar."