İmamoğlu: İnsanlarımız hayatlarına son veriyorsa İstanbul görevini yapmadı demektir

Türkiye'de son günlerde artan intihar vakalarına değinen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'de son 30-40 yılın en büyük işsizliği yaşanıyorsa, insanlarımız sıkıntı içindeyse, insanlarımız bilinmeyen sebeplerle hayatlarına son veriyorsa, bunun sebebi bugüne kadar İstanbul görevini yapmadı demektir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Türklerin yoğun yaşadığı Woodgreen semtinde düzenlenen programda konuşan İmamoğlu, yerel seçime ilişkin, "Biz sadece seçim kazanmadık, Türkiye’nin demokrasi tarihinin hep birlikte en büyük, en değerli mücadelesini verdik" dedi.

Seçim başarısında toplumun yoksuluyla, zenginiyle, her kesiminin katkısı olduğunu anlatan İmamoğlu, “Londra’da yaşayan da vardı içinde, Anadolu’nun en ücra köyünde yaşayan da" ifadesini kullandı.

'Şehrimiz ve ülkemiz adına yapmamız gereken görüşmeleri yapıyoruz'

Seçim kampanyasına damgayı 'Her şey çok güzel olacak' diyen 14 yaşında bir çocuğun vurduğunu belirten İmamoğlu, “İşte o organik ses her şeyin çok güzel olmasını sağladı" değerlendirmesini yaptı.

"Ama bir günde her şeyin çok güzel olması şansının olmadığını hepimiz biliyoruz" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun bir başlangıç olduğunun hepimiz farkındayız. Hepimiz o günü yaşattığımız için gurur duyuyoruz. Ama bilin ki onlarca yabancı ülkenin temsilcisi beni ziyaret etti. Son bir buçuk aydır yurt dışı programlarında, mutlak katılmamız gereken organizasyonlarda olduk. Şehrimiz ve ülkemiz adına yapmamız gereken görüşmeleri yapıyoruz, onun için Londra’dayım."

'İBB seçimi dünyaya ilham verdi'

Uluslararası görüşmelerinde muhataplarının "Bu seçim sadece Türk halkına değil, dünyaya ilham vermiştir. Demokrasinin simgesi oldunuz” ifadelerini kullandığını aktaran İmamoğlu, kendisinin de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul’un her köşesinde bu nedenle “Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi” sloganını paylaştığını kaydetti.

Türk halkına güvenmek gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "Türkiye’de demokrasi yok dediler. Demokrasiyi baskı altında tutan bir sürecin altında ezilecek diye düşündüler. Ama bizim insanımız bir şeyi ispat etti. ‘Beni hiç kimse baskı altında tutamaz’ dedi. ‘Ben istersem, değiştiririm’ dedi ve değiştirdi.”

Değişimin devam edeceğine dikkati çeken İmamoğlu, “Türkiye’de değişmesi gereken ne varsa, çağımıza göre değişmesi gereken ne varsa, göreceksiniz tek tek o değişimleri ülkemiz yaşayacak" diye konuştu.

Türkiye'deki intihar vakaları

Öte yandan Cumhuriyet'in aktardığına göre, İmamoğlu konuşmasının sonunda Türkiye'de geçim sıkıntısından dolayı insanların yaşamlarına son verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'de bir şikayetiniz varsa, hukuksuzluk varsa, yozlaşma varsa, insanlarımız mutsuzsa, ekonomi bozuksa, Türkiye'de son 30-40 yılın en büyük işsizliği yaşanıyorsa, insanlarımız sıkıntı içindeyse, insanlarımız bilinmeyen sebeplerle hayatlarına son veriyorsa, bunun sebebi bugüne kadar İstanbul görevini yapmadı demektir."