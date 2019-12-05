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    AK Partili Eroğlu: Hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakma hakkı yok, beceremiyorlarsa Erdoğan'dan yardım isteyebilirler

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    İstanbul'un su sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakma hakkı yoktur. Beceremiyorlarsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyebilirler" dedi.

    AK Partili Eroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un içme suyu durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

    İstanbul'da 1994 öncesi susuzluğun karikatürlere konu olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bidon şehirdi, kavgalar olurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tankerlerle su dağıtırdı. Tankerlerin arkasında insanlar ezilirdi. Su durakları vardı. İnsanlar güğümlerle, tankerlerle su temin etmeye çalışıyorlardı. Lokantalarda su bulunmadığı için bulaşıklar bezle silinirdi. Bu yüzden bulaşıcı hastalıklar ortaya çıktı" diye konuştu.

    'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Haliç'i kurtardık'

    Gazetelerin İstanbul'da yoğun hava kirliliği nedeniyle promosyon olarak gaz maskesi dağıttığını belirten Eroğlu, "Haliç'in durumu büyük felaketti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, o dönem Haliç'i gördüğünde 'Veysel Hoca, Haliç'i kurtaralım' dediğini hatırlıyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Haliç'i kurtardık" ifadelerini kullandı.

    İstanbul'da 1994 sonrası yapılan çalışmaları anlatan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gel, İstanbul'un su sorununu çözelim" dedikten sonra kendisini, 5 Mayıs 1994'te İSKİ'de bulduğunu belirtti.

    'Kazandere Barajı'nı 145 günde inşa ederek dünya rekoruna imza attık'

    İstanbul'un nüfusunun o dönem 6.5 milyon olduğunu söyleyen Eroğlu, 'ilistire dönen su şebekesi' nedeniyle içme suyunun yüzde 65'inin kaybolduğunu aktardı.

    İstanbul'un su sorunu çözmek için "7 dereden 7 tepeye su götürdüklerini" ifade eden Eroğlu, "Istranca derelerinin ilk barajı olan Düzdere Barajı'nın temelini, 21 Temmuz 1994'te attık. Yıldırım hızıyla 7 derenin suyunu İstanbul'a akıttık. Barajları öyle hızlı yaptık ki Kazandere Barajı'nı 145 günde inşa ederek dünya rekoruna imza attık" şeklinde konuştu.

    Eroğlu, "İstanbul'u susuz bırakmamak için hem borcu ödedik hem de 600 dev tesis inşa ettik. Dünyanın en ileri içme suyu arıtma tesislerini İstanbul'a kazandırdık. Şu anda kapasite günlük 4.4 milyon metreküptür" ifadelerini kullandı.

    İstanbul'a TSE ve AB standartlarına uygun su verildi'

    Eroğlu, yaptıkları içme suyu arıtma tesislerinin çıkış suyunda ve şebekede, 163 parametrenin analizinin yapılabildiğini, İstanbul'a TSE, Dünya Sağlık Teşkilatı, ABD Çevre Koruma Ajansı ve AB standartlarına uygun su verildiğini belirtti.

    İstanbul'a her noktaya su ulaştırmak için 300 bin kilowatt gücünde 79 terfi merkezi ve 800 bin metreküp suyu depolayabilecek 61 büyük su haznesi inşa ettiklerini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

    "İstanbul'da adeta eleğe dönmüş olan içme suyu şebekelerini yeniledik ve şebeke olmayan bölgelere boru döşedik. İstanbul'da şebeke uzunluğu 19 bin 146 kilometredir. Bu şebeke 200 yıl dayanıklı. İsale hatları, terfi merkezleri, artıma tesisi, depolar, her şey mükemmel. Uyduruk boru kullanmadık, en kaliteli boruyu kullandık ve tamamını yeniledik. Kaçak yüzde 65'ti, 100 metreküp suyun yüzde 65'i kayboluyordu. Fiziki kaybı yüzde 6'ya indirdik. Oradan 5-6 baraj kazandık. İnşa ettiğimiz şebeke hattının uzunluğu Ekvator'un çevresinin yarısı kadardır. Öyle bir su kumanda sistemi kurdum ki Türkiye'nin en muhteşemi, uzay üssü gibi. Su kaynaklarının optimum kullanılması için modern SCADA sistemini kurduk. 1996'da her şey avucumuzun içindeydi."

    'Ben zaten bir haftadır çalışıyorum. A, B ve C planlarımız hazır'

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yken hükümetten İSKİ için bir kuruş bile gelmediğini" aktaran Eroğlu, "Bütün tesisleri, barajları, isale hatlarını, arıtma tesislerini biz yaptık. Çok enteresan, İSKİ'nin parasına el koymak için özel kanun bile çıkardılar" diye konuştu.

    İstanbul'a, dünyanın en ileri altyapı tesislerinin inşa edildiğini belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

    "İstanbul dünyanın incisidir. Hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakma hakkı yoktur. Beceremiyorlarsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyebilirler. Ayrım yapmıyoruz çünkü Cumhurbaşkanımız, 81 milyonun cumhurbaşkanı. Mühendislikte bir söz var, 'laf artı iş, eşittir sabit.' Çok iş yapacaksan, az konuşacaksın. Anadolu'da da şu söz var, 'oynamasını bilmeyen gelin yerim dar dermiş.' Burada her şey var, yer de dar değil. İstanbullu merak etmesin. İstanbul'un su meselesini kökünden çözen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. İstanbul'un ve Türkiye'nin hizmetkarı Veysel Eroğlu var. Ne gerekiyorsa yaparız. Ben de zaten bir haftadır çalışıyorum. A, B ve C planlarımızda hazır."

    Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Eroğlu, "İstanbul'da çözüm olmazsa ne kadar süre öngörüyorsunuz?" sorusuna, "Bu, meslek sırrı. Onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorun. Talep edilirse Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her türlü desteği veririz. Çözümümüz var" karşılığını verdi.

    Etiketler:
    Haliç, içme suyu, Baraj, AB, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, susuzluk, Kuraklık, Su, CHP, İSKİ, AK Parti, Veysel Eroğlu
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