Rabia Naz'ın ölümünü inceleyen Mülkiye Müfettişi Özay: Kaza değil düşme ama 'çocuk nasıl düştü?' diye sormayın

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Melih Özay, Rabia Naz Vatan’ın trafik kazasında ölme ihtimali bulunmadığını savunarak, "Topukları patlamış. Trafik kazasıyla topuklar nasıl patlar, düşme. Ama bana şunu sormayın, 'çocuk nasıl düştü' demeyin. İntihar demem için elimde hiçbir bulgu yok” dedi.

TBMM Rabia Naz ve Şüpheli Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonu dördüncü toplantısını düzenlerken 33 kişiyi dinledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili inceleme yapan Mülkiye Müfettişi Melih Özay, önceki gün komisyona geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, Rabia Naz’ın ölümünde trafik kazası ihtimali olmadığını aktaran Özay, kaza olması durumunda çok profesyonel bir senaryodan söz edilebileceğini belirterek, "Eğer bir trafik kazasıysa, kim niye bir kimyasal bulsun, kim niye kucağında alsın oraya getirsin" dedi.

Özay, sunumunda polisin ihmali olduğunu da kaydetti. Eynesil polisinin teknik donanımının yeterli olmadığını ve bunun için Vatan’ın çantasını ve ayakkabısını bir delil poşetinin içine koymadığını dile getiren Özay, şöyle devam etti:

"Eliyle alıp ve süreç uzadıktan sonra kriminale gittiği için buradaki süreç karışmıştır. Ayakkabısının altındaki kireç ile evin üstündeki kireç tozları da birbirine uyumlu; ama yolda da bu kireçlere rastlıyoruz. Bunun kriminal raporla belirlenmesi lazımdı. Çatıdaki kireç mi aşağıdaki kireç mi diye. Bu yapılmamış. Kriminal eksiklik var."

'Topuklar patlamış, trafik kazasıyla topuklar nasıl patlar?'

Kanın kimyasalla temizlendiği iddialarını da yanıtlayan Özay, özetle şunları aktardı:

“Bu mümkün değil. Ama bana şunu sormayın; çocuk nasıl düştü demeyin. Adli tıp raporlarını inceledim, hayatımı bu işe verdim. Topuklar patlamış. Trafik kazasıyla topuklar nasıl patlar? Bağları kopmuş. Kalça kemiği omur bağlantısı patlamış. Fındıklığa düşmüş. Fındık dallarına düşerken ellerini vuruyor. İzleri var. Yerde kan izi olmaması normal. Kanama olmamış. Kan içeriye akmış. Kesi olmadığı, kırık olduğu için kanama olmuyor. İntihar demem için elimde hiçbir bulgu yok. Bunun için ailenin bütün olarak beş ay geriye yönelik incelenmesi gerekir. Aile arasındaki ilişkiler, o an merdivende kim var, kim yok. Daha önce kim ne yapardı, incelenmesi gerekirdi. Bilgisayardaki oyun süreleri kriminal olarak izlenmeli. Hangi zamanda bilgisayara girilmiş... Ama bu benim işim değil.”