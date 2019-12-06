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11:37 06 Aralık 2019
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    Belediye başkanlarının 2. Beştepe buluşması bekleniyor

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 30 büyükşehir belediye başkanıyla yapılan toplantıda kurulan komisyon yaklaşık 3 ay geçmesine karşın toplanmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, CHP’nin sorusu üzerine, “En kısa sürede tekrar belediye başkanlarını davet edeceğiz” dediği öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyükşehir belediye başkanıyla 11 Eylül’de yaptığı toplantının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının da katıldığı toplantıda yerel yönetimler yasasında yapılacak değişiklik konusunda fikrine başvurulmak üzere bir komisyon kurulması, ayrıca belediye başkanları arasındaki iletişimi güçlendirmek için WhatsApp grubu oluşturulması kararı alındı.

    Söz konusu WhatsApp grubu görüşmeden yaklaşık 1 ay sonra kurulurken, paylaşılan mesajlar da “Hayırlı olsun” dışına çıkmadı.

    CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen’in de yer alacağı ve bir hafta içinde toplanacağı söylenen 10 kişilik komisyon ise geçen 3 aya rağmen bir araya gelmedi. Komisyona seçilen belediye başkanlarından sadece önerilerini içeren bir yazı istendi. Belediye başkanları da istenen yazıları Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi.

    Cumhurbaşkanı yardımcısına toplantı soruldu

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı arayarak belediye başkanları ile yapılan toplantıyı hatırlattı, bu toplantıların devam edip etmeyeceğini, yeni bir takvim belirlenip belirlenmediğini sordu.

    Görüşmede ayrıca Oktay’a belediyelerdeki finansman sorununun aktarıldığı, “Acil, bir an önce ele alınması, çözülmesi gereken konular var” denildiği, Oktay’ın ise “En kısa sürede tekrar belediye başkanlarını davet edeceğiz” dediği öğrenildi. Ancak toplantı için yine bir takvim verilmedi.

    ‘AK Parti taslağının takvimi bilinmiyor’

    Bu arada AK Parti ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yerel yönetimleri ilgilendiren konularda iki ayrı çalışma yapıldığı, farklı konularda belediyeleri ilgilendiren kanun teklifleri hazırlandığı biliniyor.

    © AA /
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    CHP ile AK Parti arasında yapılan görüşmelerde basına da yansıyan bu farklı tekliflerin kimde toplandığı ve içerikleri soruldu. Görüşmelerde, yerel yönetimlerle ilgili sorunları çözen kapsamlı bir çalışmanın önemine dikkat çekilerek, “Çok ciddi bir borç yükü var. Bu şekilde gidilirse bazı belediyeler maaş ödeyemez duruma gelebilir. Bunun siyaseti yapılmasın. Hizmetleri aksatmayacak şekilde bir an önce acil yapılması gerekli düzenlemeler hayata geçsin” denildi. Ancak AK Parti’den de söz konusu tekliflerin takvimiyle ilgili bir açıklama gelmedi.

    ‘CHP kendi taslağını hazırlıyor’

    AK Parti’nin yerel yönetim kanununda değişiklik taslağı ile ilgili takvim açıklanmazken CHP de yaklaşık 1.5 yıldır çalıştığı taslağa hız verdi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun da hukuki destek verdiği yerel yönetimler yasa taslağının hazırlandıktan sonra CHP MYK’ya sunulup, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da onayı ile Meclis Başkanlığı’na verilebileceği belirtiliyor.

    Etiketler:
    Fuat Oktay, Seyit Torun, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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