Ayşenur'u cinsel saldırıyla intihara sürüklemekle suçlanan kuzene tahliye

Antalya'da, Ayşenur Güven'e cinsel saldırıda bulunup intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yargılanan ve 14 yıl hapis cezası verilen kuzeni Selahattin Sezer, üst mahkeme kararıyla tahliye edildi. Sezer, daha önce de Yargıtay kararıyla tahliye edilmişti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in cinsel saldırısına maruz kaldı.

DHA'nın aktardığı habere göre, 18 yaşına girdiği 2015 yılında evlenen Ayşenur'un maruz kaldığı cinsel saldırılar ise devam etti.

Eşine mektup bırakıp intihar etti

Sezer’in, "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı.

Ayşenir üç gün sonra da eşine mektup bırakarak intihar etti.

Sezer 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Aile, Sezer hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Sezer, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İtiraz üzerine dosya, Yargıtay’a gitti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nce 24 Haziran’da olayın tek tanığı Ayşenur'un intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Sezer’in suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verildi.

Gece yarısı tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi’nden serbest bırakıldı

Sezer, kararla birlikte tahliye edilirken, dosya da davanın yeniden görülmesi için Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Yeniden yargılanan Sezer, 14 yıl hapisle cezalandırılırken, tutuklanmasına hükmedildi.

Alanya’nın kırsalındaki Susuz Yaylası’ndaki evde gizlendiğini tespit edilen Sezer, 19 Kasım’da yakalandı ve 20 Kasım’da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sezer’in avukatı, dün üst mahkeme olan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Sezer’in tahliyesine karar verdi. Sezer, gece yarısı tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi’nden serbest bırakıldı.