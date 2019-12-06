Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması: 'Türkiye taviz verdi' yorumları doğru değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burada bir dizi görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, "Özellikle Suriye ve Libya'daki durumu ele aldık. Pedersen ile Suriye'deki son durumu değerlendirdik" dedi.

NATO Liderler Zirvesi'ni de değerlendiren Çavuşoğlu, "Dörtlü Zirve samimi bir ortamda çok faydalı bir toplantı oldu. İkinci toplantı şubat ayında İstanbul'da gerçekleştireceğiz. NATO'da Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil. Yaptığımız bir jest taviz değil" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak" dedi.

NATO 'YPG tanımı ele alınmadı' demiş, 'Plan kabul edildi' açıklaması yapmıştı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin YPG ile fikir ayrlığından dolayı veto ettiği Baltık ülkeleri ve Polonya ilgili savunma planının kabul edildiğini açıklamıştı. Buna karşın Stoltenberg, NATO'nun YPG'yi nasıl tanımlayacağı ele alınmadı" ifadesini kullanmıştı.

İki anlaşma imzalandığının, bir tanesinin güvenlik iş birliği anlaşması olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuka uygun bir anlaşma. Doğu Akdeniz'de biz başından beri hep şunu söylüyoruz. GKRY hariç bu konuda ikili ya da çok konulu anlaşmalara hazırız ama bazı ülkeler tek taraflı adımı ve Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler. Biz bölgede iş birliğinden yanayız" diye konuştu.

'Libya böyle bir duruma boyun eğmez'

Çavuşoğlu Yunanistan'ın, Atina Büyükelçisi Muhammed Yunus'u sınır dışı etme kararına tepki gösterdi ve "Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Bu gizli saklı bir şey değil. Bizim meclisimizden geçen bir zaptın gizli kalması mümkün mü? Libya'ya telefon açıp da 'O belgeyi bana göndermezsen büyükelçini sınır dışı edeceğim' dersen Libya böyle bir duruma boyun eğmez. Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi, biz de verirdik" görüşünü dile getirdi.