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11:22 12 Aralık 2019
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    Ali İhsan Yavuz

    Arabuluculuk sınavını geçemeyen AK Partili Yavuz: Son iki gün çalışabildim

    © İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA
    Türkiye
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    Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan arabuluculuk sınavını geçemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Üniversite sınavından aldığınız puanı bir daha alabilir misiniz? İki gün çalıştık. Başkaları bir ay çalıştı. İki gün çalıştığımız sınavdan çok önemli puan aldık" dedi.

    AK Partili Ali İhsan Yavuz'un arabuluculuk sınavını kazanamaması dün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

    Hürriyet'ten Gizem Karakış'a konuşan Yavuz, "Çoğu paylaşımı ti'ye alıyorum. Arkadaşlarımla gülüyorum ama bazılarının art niyetli olduğunu da düşünüyorum” dedi.

    "Sosyal medyada TT olmuşsunuz" sözlerine gülerek "Öyle olmuş" yanıtını veren Yavuz, "Benim üzerimden biraz da AK Parti’ye zarar vermek için bu paylaşımları yapıyorlar. Elbette tekrar sınava gireceğim. TT olmama tabii ki şaşırdım” ifadesini kullandı.

    Yavuz, sınaç sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

    'Sınavları hazırlayan kişi de kazanamadı'

    • Sınavları hazırlayan kişi de kazanamadı. Aslında bu konuda konuşmayacaktım ama ısrarlarınıza dayanamadım. 200’e yakın milletvekili sınava girdi ve hiçbiri arabuluculuk belgesi almayı hak kazanamamış. Sınav öncesi bir takım çevreler ‘Bunlar milletvekili, sınavı da Bakanlık koordine ediyor. Soruları zaten onlara verecekler. Bu sınavın sonucu şimdiden belli’ diye dedikodular ürettiler. Bir takım çukur kesimler de bunların arasında var. ‘Milletvekilliği maaşı onlara yetmiyor arabuluculuktan da bol miktarda para kazanacaklar.’ Aklımızın köşesinden dahi geçmeyen bir şeyle itham edildik. Kınıyorum onları.

    '74 aldım, arkadaşlarıma '70 üzeri alırım' demiştim'

    • Biz her bir milletvekili arkadaşımız çıktık farkındalık oluşturalım dedik. Kendimizi de sonraki süreçlere hazırlamak istedik. Ama itibar suikastı yapılıyor. Aslında ben sosyal medyadaki paylaşımları ti'ye alıyorum. Gülüyorum geçiyorum ama bu açıklamayı da yapma gereği duyuyorum. Üniversite sınavından aldığınız puanı bir daha alabilir misiniz? İki gün çalıştık. Başkaları bir ay çalıştı. İki gün çalıştığımız sınavdan çok önemli puanı aldık. Milletvekili arkadaşlarımız da aldı. Ben de şu an teyit ediyorum, 74 aldım. Arkadaşlarıma '70 üzeri alırım' demiştim.
    • Kanunda diyor ki 70 puanın üzerindekiler sınavı kazanmış sayılır ancak arabulucu olacak kişiler aşağıdan yukarıya ihtiyaç olduğu kadar alınır. Bunlardan bahsediliyor mu? Hiçbir milletvekili arkadaşımız maaş için bu sınava girmiş değildir. Hiçbir arkadaşımız sınav sorularına ulaşalım diye bir dert taşımamıştır. Kimse bu arkadaşlarımız doğru düzgün çalışamadan bu puanı aldılar demiyor. Ben söylüyorum iki gün çok yoğun çalıştım ama iki gün... Bunun takdir edilmesi gerekirken ve sınavı her birimiz kazanmışken, bu dedikoduların üretilmesine üzülüyorum.

    'Sınavla ilgili çıkarılan iddiaların hepsi AK Parti’yi yıpratmak için'

    • Arkadaşlarımızdan uzun yıllarını bu işe vermiş arkadaşlarımız bile kazanamadı. Bir daha sınava gireceğim, başka sınavlara da gireceğim. Gerçekten çok kolay sorular da vardı, çok zor sorular da vardı. Ben bu konulara gülüp geçiyorum. Arkadaşlarımızla da sosyal medyada konuşulanlarla ilgili espriler yapıp gülüyoruz. Ama açıklamam gerekenler de var. Sınavla ilgili çıkarılan iddiaların hepsi AK Parti’yi yıpratmak için. Benim sosyal medyada TT olmamın nedeni de daha önceki yaptığım işler ve tekrarlanan İstanbul seçimindeki süreç, benim açıklamalarım.
    Etiketler:
    Seçim, İstanbul, TT, Twitter, Adalet bakanı, Türkiye, Sınav, Arabuluculuk, AK Parti
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