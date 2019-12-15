Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başkanı Sarraj'ı ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, Ankara'nın içsavaş halinde bulunan Libya'daki iki yönetimden biri olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile vardığı iki anlaşmanın ardından geldi.