Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başkanı Sarraj'ı ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, Ankara'nın içsavaş halinde bulunan Libya'daki iki yönetimden biri olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile vardığı iki anlaşmanın ardından geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, Ankara'nın içsavaş halinde bulunan Libya'daki iki yönetimden biri olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile vardığı iki anlaşmanın ardından geldi.
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