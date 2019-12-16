46 kez şikayet etti, sonuç alamadı: Eski eşinin ölümle tehdit ettiği Zeliha'dan 'Sesimi ölmeden önce duyun' çağrısı

Didim'de 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından sürekli tehdit edilen Zeliha Erdemir, 46 kez şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamadı. Yardım çağrısında bulunan Zeliha, "Sesimi ölmeden önce duyun. Ölmek istemiyorum. Adliye koridorlarında sürünmekten yoruldum. Çalışıp çocuğuma bakabilmek istiyorum" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Hilal Köse'nin haberine göre, Didim'de 3 yıl önce boşandığı eski eşi Cem Kara tarafından tehdit edilen Zeliha Erdemir, 46 kez şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamadı.

Evlendikleri 2011 yılından beri sistematik olarak şiddete maruz kalan Erdemir, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

'2016'dan beri süren şiddet davam var, hayatım altüst'

"Çocuğumun, ailemin, benim can güvenliğimiz yok. 2011’den beri bana sistematik olarak fiziksel şiddet, hakaret ve tehditlerde bulunuyor. Didim Adliyesi’nde 46 şikayetime soruşturma açıldı ve herhangi bir sonuç alamadık. 2016’dan beri süren şiddet davam var. Hayatım altüst."

Kara, en son 25 Kasım'da okulun önünde çocuklarının önüne çıkınca mahkeme 5 Aralık’ta Kara’nın 3 ay boyunca Zeliha'ya ve çocuğa yaklaşmasını yasakladı.

Muhasebecilik yapan Zeliha, Kara’nın tehditleri yüzünden geçen hafta işinden de çıkarıldı.

'Adliye koridorlarında sürünmekten yoruldum'

"En son çocuğumun okulununun önünde arabamın içindeyken arabam yumruklanarak ölüm tehditleri aldım" diyen Zeliha, şöyle devam etti:

Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Her ay düzenli olarak koruma tedbiri alabilmek için adliye koridorlarında sürünmekten yoruldum. Benim sesimi ölmeden önce duyun. Yardım istiyorum. Özgecan gibi ve Emine Bulut gibi olmak istemiyorum. Oğlum ilkokula gidiyor, pedagog yardımı alıyor. Evden çıkarken bana ‘Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın’ diyor. Girdiğim işlerden tehditler yüzünden çıkmak zorunda kalıyorum. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Lütfen sesimi duyun."

Öte yandan Cem Kara'nın, Facebook’tan tehditlerine devam ettiği ve tedbir kararı veren yargıçlara, Erdemir’in avukatına küfür ettiği ortaya çıktı.