Sendikaların mitinginde ‘kayyum’ pankartına yasak, içinde ‘savaş’ geçen pankarta şartlı izin

Diyarbakır’da sendikaların düzenlediği mitingde ‘kayyum’ ve ‘savaş’ yazılı pankartlara izin verilmedi. “Savaşa, faize, israfa değil, emekçiye bütçe” pankartının, ‘savaş’ kelimesi bıçakla kesildikten sonra alana alınmasına izin verildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) bileşenleri Diyarbakır’da ortak miting düzenledi.

‘Toplumsal barış ve insanca yaşam için demokrasiyi inşa edelim’ adıyla İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge Hakkâri, Şırnak, Mardin, Bingöl gibi çevre illerden de sendika üyeleri katıldı.

‘Savaş’ kelimesini kestiler

Mitingde ‘Kayyum atayarak, ihraç ederek, açığa alarak bizi susturamazsınız’, ‘Savaşı karşı barış’ ve ‘Halkın bütçesini savaşa peşkeş çektirmeyeceğiz’ pankartlarının içeriye alınmasına izin verilmedi.

‘Savaşa, faize, israfa değil, emekçiye bütçe’ pankartına ‘savaş’ kelimesi nedeniyle izin verilmedi. ‘Savaş’ kelimesi bıçakla kesildikten sonra pankartın alana alınmasına izin verildi.

© Sputnik / Sertaç Kayar İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge KESK, DİSK) , TMMOB ve TTB) bileşenleri katıldı.

'Ne hukuk ne demokrasi'

Saygı duruşunun ardından başlayan mitingde konuşan Eğitim Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanı Abbas Şahin, “Bu ülkede insanların dini ve kültürü yasaklandı. Bunlar yolsuzlukta, hırsızlıkta ön sıradalar. Ülkede ne hukuk ne de demokrasinin esamesi bile okunmuyor artık” dedi.

Belediyelere kayyum atanmasına dikkat çeken Şahin “Halkın seçtiği siyasetçileri görevden alıp, yerlerine kayyum atadılar” diye konuştu.

Şahin’in ardından konuşan TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Üyesi Doğan Hatun ise ekonomik kriz nedeniyle insanların intihar ettiğini söyledi. Hatun “Bütçenin savaşa değil, barışa, halka ve yoksullara harcanması gerekir” dedi.

© Sputnik / Sertaç Kayar Diyarbakır'daki mitinge Hakkâri, Şırnak, Mardin, Bingöl gibi çevre illerden de sendika üyeleri katıldı.

‘Paran yoksa öl diyorlar’

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Gezen, şu ifadeleri kullandı; “Bir yandan işsizlikten evine ekmek götüremeyenler ve çaresizlikten intihar edenler, diğer yanda bir yemeğe 50 bin lira verenler var. Bir yandan elektriğe gelen zamlar, elektrik borcunu ödemeyenler var. Yetmiyor, İşsizlik Fonu’na el atıyorlar. Bu tablo uzayıp gider. Eğitim ve sağlık paralı hale geldi. ‘Paran yoksa öl’ diyorlar. Bu sorunların hiçbirini bu bütçe döneminde de çözmediler. Saray yine emekçilerin yanında durmadı, karşısında durdu, sermayedarların yanında durdu.”